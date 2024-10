Mercatini di Natale. Ci sarà un bando unico

È stato pubblicato il bando unico di selezione per l’organizzazione dei mercatini di Natale in centro storico e di quello degli hobbisti collaterale alla fiera di Santo Stefano, in via Pilli a Vallecchia. "Abbiamo deciso, per la prima volta, di accorpare le due manifestazioni di gara – ha spiegato il vicesindaco e assessore alle attività produttive, Francesca Bresciani – per impostare, in accordo con l’aggiudicatario, un’organizzazione più omogenea delle iniziative che andremo ad accogliere sul territorio e in particolare di quelle legate al Natale che, da diversi anni ormai, rappresentano per Pietrasanta un forte punto di richiamo turistico".

Anche per quest’anno gli stand natalizi saranno collocati nell’area esterna a piazza Statuto, ormai “ribattezzata” passeggiata di Ciulla e in piazza Crispi, venerdì 29 e sabato 30 novembre e i primi tre fine settimana di dicembre (6, 7 e 8; 13, 14 e 15; 20, 21 e 22). A Vallecchia, in concomitanza con la tradizionale fiera di Santo Stefano, il mercatino degli hobbisti si svolgerà giovedì 26 dicembre.

Entro le 12 di lunedì 21 ottobre consorzi, cooperative di operatori, associazioni di categoria e comitati senza scopo di lucro potranno presentare domanda attraverso il modulo disponibile sul sito del Comune, nella sezione “Bandi di gara e contratti”. Per l’invio della documentazione, sottoscritta dal soggetto proponente e completa di tutti gli elementi richiesti, è prevista sia la modalità telematica (via posta elettronica certificata a [email protected]) sia la consegna a mano, in plico chiuso, all’ufficio Protocollo, specificando l’oggetto del bando riportato nel modulo di domanda.