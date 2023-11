Mercati Cittadini scontenti. Chiedono modifiche dei banchi

Polemiche sui mercati settimanali: “ Vanno rivisti”. Il coro proviene dai cittadini e riguarda sia quello del lunedì lungo la passeggiata DEL LIDO che quello del capoluogo il venerdì. Per il primo il problema sta proprio nei danni che crea alla pavimentazione (stanziati 50 mila euro per riparare i tratti sconnessi). Anni fa il mercato venne spostato sul viale Kennedy proprio durante il ripristino della passeggiata a mare e molte persone preferirebbero trasferirlo di nuovo là, ma i commercianti sono contrari. Per quello del capoluogo sulla piazza XXIX Maggio, la proposta è diversa: esistono alcuni banchi anche lungo la via centrale e nelle altre piazze, ma il traffico sulla Porta Nuova è chiuso in toto. Alcuni cittadini propongono di distribuire quei 6 banchi davanti alla banca della piazza XXIX Maggio lungo la via centrale o in piazza Diaz e lasciare aperto il passaggio lungo la via IV Novembre.