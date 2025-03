Mentinclusive: "Una formula da esportare"

"Mentinclusive sarà esportato anche in altri Comuni". E’ soddisfatto l’assessore a pubblica istruzione e inclusione, Valentina Mozzoni, al termine della lunga giornata di formazione ospitata ieri a Palazzo Mediceo. L’iniziativa ha rappresentato una preziosa occasione di conoscenza, approfondimento sul tema delle varie dipendenze. Ne è scaturita una lettura e riflessione a livello interdisciplinare, tra i settori scolastico, sociale, sanitario e giurisprudenziale. "Una terza edizione che ha raccolto una crescente attenzione - spiega l’assessore – l’evento è stato presentato in Regione e ci è stato chiesto di esportarlo anche in altri comuni, prospettiva che come amministrazione ci rende molto orgogliosi del lavoro fatto". L’obiettivo era di fornire ai partecipanti le competenze necessarie ad identificare, trattare e mitigare le conseguenze delle criticità che si verificano a causa delle dipendenze, come le nuove sostanze psicoattive, la ludopatia, il gaming patologico che sono solo alcune delle cause che hanno modificato, in senso fortemente peggiorativo, le vite di molte persone. Tra i momenti di coinvolgimento, oltre ai tanti laboratori, la presenza della super ospite Anna Vagli, nota criminologa e volto tv. Ha particolarmente colpito il libro "Scomodo" del giovane teatraplegico Tommaso Fanucci in cui ha raccontato un percorso scolastico difficile, tra le incomprensioni delle insegnanti e il dileggio dei compagni di classe, fino al riscatto: la laurea col massimo dei voti all’Università di Pisa.