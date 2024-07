Medusa entra nel costume, salvato dai bagnini

Viareggio (Lucca), 27 luglio 2024 – Brutta disavventura, due giorni fa, per un turista svizzero di mezza età. E se non ci fossero stati i bagnini, che con la loro prontezza e competenza l’hanno riportato a riva occupandosi della sua salute, la faccenda avrebbe potuto prendere una piega decisamente storta. Tutto è iniziato quando l’uomo, in mare per un bagno rinfrescante, ha iniziato a gridare per chiedere aiuto: subito sono partiti i bagnini degli stabilimenti Pardini e Patrizia, che l’hanno caricato sul patino e portato a riva.

Una volta sbarcato, l’uomo si è tolto i pantaloncini del costume: dentro c’era una medusa, che da qualche interminabile minuto lo stava martoriando nelle parti intime. Il dolore era talmente intenso da causare degli accenni di svenimento, che in mare avrebbero potuto essere fatali. Un altro assistente bagnanti, Maurizio Briozzo del Nilo, intervenuto per dare supporto, ha allertato i soccorsi ed è riuscito a procurare al malcapitato una pomata lenitiva. "Continuava a svenire per il dolore – racconta – e abbiamo avuto paura che potesse avere uno choc anafilattico o un malore importante. Perdeva conoscenza, poi si rialzava urlando per il dolore, completamente nudo".

Alla fine , in attesa dell’arrivo dell’ambulanza e della Capitaneria di Porto, i bagnini sono riusciti a calmare il turista e i suoi familiari, comprensibilmente in apprensione: l’hanno fatto sedere all’ombra, dove ha ripreso il controllo di sé. "Già sul patino di salvataggio era completamente nudo e tendeva a perdere conoscenza. In questi casi bisognerebbe evitare di strusciarsi le zone urticate, ma la maggior parte delle persone non ascoltano questi consigli e finisce che fanno peggio".