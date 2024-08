Medicina nucleare Asl. Bertolaccini alla guida

Pietro Bertolaccini, direttore della Medicina nucleare di Massa Carrara e consigliere comunale di Massarosa, è stato nominato responsabile dell’intera area aziendale di medicina nucleare dell’Asl Toscana Toscana nord ovest. Laureato a Pisa nel 1985 e specializzato nel 1990 in malattie dell’apparato respiratorio e tisiologia, ha conseguito nel ’94, a Firenze, l’ulteriore specializzazione in medicina nucleare. Dal 1993 è entrato in servizio a Massa come responsabile organizzativo di pneumologia e cardiologia nucleare. Nel 2007 è stato nominato direttore facente funzioni e nel 2010 ha vinto il concorso diventando primario.

Docente di radiobiologia del corso universitario di infermieristica fino al 2022, Bertolaccini ha indirizzato i propri studi e ricerche alle cardiopatie congenite complesse, in particolare alla funzione ventricolare in pazienti affetti da tetralogia di Fallott o con broncopneumolgia cronica ostruttiva, nonché alla perfusione polmonare nei pazienti affetti da tetralogia di Fallott. È autore e coautore di numerosi lavori pubblicati su riviste scientifiche nazionali ed internazionali. "Ringrazio la direzione aziendale per la fiducia che mi ha accordato nell’affidarmi questo nuovo incarico – commenta Bertolaccini –; la medicina nucleare ha un ruolo determinante nell’aiutare i medici a quantificare gravità e diffusione di specifiche patologie, nello stabilire le terapie più idonee, nel verificarne l’efficacia, nel controllare la progressione delle malattie e nell’identificare eventuali recidive. Sono molto contento di continuare a mettermi a disposizione".

"Sono certa che Bertolaccini saprà valorizzare e guidare al meglio l’area della medicina nucleare grazie alla sua esperienza e professionalità – aggiunge Maria Letizia Casani, direttrice generale – e formulo a lui e a tutti i suoi colleghi il mio augurio di buon lavoro".