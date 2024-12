Medici e infermieri musicisti per un giorno

Una giornata di festa all’insegna della musica e dell’arte, in vista delle festività natalizie. Si è svolta domenica scorsa all’ospedale “Versilia”. Dopo la Messa celebrata da don Graziano, l’atrio dell’ospedale si è infatti trasformato in sala concerto, sulle note di Puccini e delle più famose arie natalizie.

Per l’occasione si sono esibiti vari operatori dell’Asl Toscana nord ovest che sono variamente impegnati anche in attività artistiche e musicali, tutti rigorosamente in camice bianco. Hanno cantato e suonato, tra gli altri, le soprano Fabiola Formiga e Serena Salotti, Umberto Peta al pianoforte, Luca Sacchetta al basso, Jacopo Marafini alle percussioni, Giulia Parri e Maurizio Simonelli alla chitarra, Stefania Biancalana alle campane tibetane e il coro DO(C) RE MI Versilia, formato da Serena Salotti (direttrice), Giulia Parri, Daniela Manganelli, Alice Mutti, Cristina Mendola, Valentina Pennini, Franca Giugni, Stefania Bertoli, Stefania Biancalana, Eleonora Bigongiari, Danila Garibaldi, Nilda Ceragioli, Maurizio Simonelli, Jacopo Marafini, Antonio Cusimano, Jacopo Del Meglio, Fabiola Formiga, Umberto Peta, Luca Sacchetta.Tra i protagonisti della giornata anche Manuel Del Ghingaro (pianista), Lorenzo Giugni (flauto) e Massimo Todaro (voce narrante del suggestivo “Canto di Natale”). L’idea dell’evento era nata da alcuni di questi dipendenti-artisti, che avevano espresso il desiderio di festeggiare con i colleghi il Natale in modo diverso dal solito.