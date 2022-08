Mazy & Friends pop & soul sul palco

Il Festival La Versiliana torna nel Chiostro di Sant’Agostino a Pietrasanta. Per la sezione “Versiliana Contemporary Theatre” propone il comedy show “ Il Meglio di Marcel & Philippe” di e con Andrea Ginestra e Gianluca Castellano oggi alle 22. Uno spettacolo comico surreale e fachirismo onirico raccontato con la poesia del clown. Ambientato in un albergo viaggiante, lo spettacolo vede il pubblico accolto come ospite da Marcel e Philippe Tordò, unici eredi, artisti e dipendenti della traballante struttura. Per rallegrare il soggiorno, i fratelli si esibiscono in performance ammaestrando piccole belve feroci, camminando su letti di patate fritte affilatissime e in numeri di magia in lingerie. Incomprensioni e imprevedibili eventi trasformano una vacanza ordinaria in una indimenticabile e catastrofica commedia. Mazy & Friends la giovane cantautrice toscana debutta alla Versiliana. Alle 21.30 Mazy fa la prima apparizione al Teatro della Versiliana in un concerto-show. Il concerto dà spazio ai talenti emergenti. Mazy esegue i brani del repertorio di cui tre inediti in anteprima, cover, accompagnata da un musicisti di talento: Ugo Bongianni alle tastiere, Pablo Gigliotti alla chitarra, Leonardo Badiali alla batteria e Andrea Cozzani al basso. Lo spettacolo è arricchito dalle coreografie di Giulia Turchi con 12 ballerini della Scuola di Danza Eden di Livorno. La scenografia è di Marco Francesconi con il contributo dell’Istituto d’arte Stagio Stagi di Pietrasanta e di Giuseppe Di Bernardo. Il presidente della Regione Eugenio Giani, alle 18.30 è agli agli Incontri al Caffè: parla della Toscana a 360 gradi partendo dal suo libro ‘La Toscana giorno per giorno. 365 giorni tra storie, curiosità, personaggi e aneddoti’. Alla Versiliana dei Piccoli, alle 18.30, “La casa di Pinocchio”.