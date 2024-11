Maxi presepe a Strettoia. Più l’albero all’uncinetto

Sarà Strettoia la vera regina delle prossime festività natalizie. La frazione ospiterà infatti due attrazioni che già da ora promettono un grande richiamo di pubblico: il presepe gigante che l’anno scorso aveva animato le piane sotto la Rocca di Sala e l’albero formato da oltre 3mila “mattonelle“ lavorate all’uncinetto. Partendo dalla natività, verrà posizionata in via Strettoia, mantenendo la vocazione di installazione itinerante così com’era stata pensata dai suoi promotori e artefici, ossia il consigliere Giacomo Vannucci (Lista Mallegni-Pietrasanta prima di tutto) e gli artigiani Adamo Pierotti e Paolo Bazzichi. "Abbiamo iniziato l’allestimento – spiega Vannucci – su un terreno privato messo a disposizione grazie al supporto della Pro Strettoia e della cittadinanza. Anche quest’ anno posizioneremo circa 40 figure in legno, trattate per resistere alle intemperie e illuminate. Accompagneranno i passanti con il calore del Natale, ma saranno anche a misura di foto, per una cartolina di grande suggestione dalle nostre splendide colline".

In piazza Perich, invece, prenderà forma un altro simbolo del Natale grazie alla creatività, abilità e pazienza di tante cittadine della frazione, ma non solo. Si tratta dell’albero realizzato all’uncinetto, alto circa 6 metri per quasi 2 e mezzo di diametro, già in preparazione da diversi mesi dopo che la Pro Strettoia, promotrice dell’idea, aveva raccolto il consenso della cittadinanza a realizzare l’"impresa" natalizia. Infine, su proposta dell’ufficio cultura e turismo, Vannucci, Pierotti e Bazzichi stanno lavorando anche su alcune figure di animali, come volpi, orsi e gufi, sempre in legno, per completare il “Bosco incantato” nel Giardino Barsanti, al Sant’Agostino.