Mattina all’insegna dell’inclusione "Il calcio non è solo per i maschi"

"Il calcio non è più solo un gioco per maschi". Mattinata all’insegna della parità di genere e del superamento delle barriere tra i generi all’istituto Chini-Michelangelo di Lido di Camaiore, dove ieri mattina ha fatto tappa il progetto lanciato dal Blues, la squadra femminile del Pietrasanta. Il ds Ciro Capuano, assieme alla giocatrice Giulia Martinelli e all’allenatore Francesco Ottone, ha incontrato i ragazzi della scuola e di fronte a una tribuna gremita di giovani e di curiosità, i rappresentanti della società pietrasantina hanno parlato di calcio femminile e di come sconfiggere tutte assieme ogni tipo di pregiudizio e discriminazione nei confronti di uno sport ormai non più solo maschile. "Oggi abbiamo messo un altro mattone – il sunto della giornata – che assieme ad altri costruirà un mondo dove ogni ragazza che vorrà praticare questo sport si potrà sentire libera di farlo, senza ostacoli o pregiudizi".