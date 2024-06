Mattia Lucarelli riparte dal Real Forte Querceta. Due settimane fa la condanna per violenza sessuale

Forte dei Marmi (Lucca), 26 giugno 2024 – Due settimane fa la condanna di Mattia Lucarelli, figlio dell'ex attaccante Cristiano, e Federico Apolloni, i due giovani calciatori del Livorno accusati di violenza sessuale nei confronti di una studentessa americana di 22 anni. In primo grado sono stati condannati a 3 anni e 7 mesi dal gup di Milano al termine del processo in abbreviato. I due giocatori finirono agli arresti domiciliari nel gennaio 2023 e nel giugno successivo furono rimessi in libertà. L'indagine della Procura aveva ipotizzato uno stupro di gruppo che risale alla notte tra il 26 e il 27 marzo del 2022.

Oggi arriva la notizia che Lucarelli junior tornerà a calcare un campo di calcio. Lo ha annunciato il Real Forte Querceta che scrive sui social: “Il primo giocatore di movimento del Real Forte Querceta 2024/25 è Mattia Lucarelli, terzino sinistro classe 1999 con esperienza in Serie C e in Serie D. Queste le prime parole del nuovo difensore bianconerazzurro: ‘La scelta di venire al Forte è dettata dalla grande ambizione della società e dalla fiducia che ha riposto nei miei confronti. Le aspettative? Disputare un campionato di vertice e dare continuità alle mie prestazioni dello scorso anno’”.