Masso pericolante a Arni. Chiusa la via Provinciale

Su un tratto della via Provinciale di Arni 13 è stato istituito il senso unico alternato. Restrizione della carreggiata che proseguirà anche oggi fino alle 9 e poi la viabilità verrà chiusa totalmente fino alle 17.

C’è infatti un masso di medie dimensione che si è staccato dalla parete, 700 metri dopo (procedendo direzione Castelnuovo Garfagnana) la galleria che si trova nei pressi della località Tre Fiumi (frazione di Arni), prima del bivio per Careggine. Un sasso che è rimasto sospeso in alto, sopra la corsia a monte della strada provinciale, fermato fra le maglie dalla rete paramassi, ma che comunque rappresenta un pericolo per gli automobilisti. Per tanto oggi una ditta incaricata dalla provincia di Lucca si occuperà del disgaggio eliminando il pericolo. Non ci saranno disagi per i residenti della frazione di Arni che - al contrario di come accaduto lo scorso inverno con la frana a Ponte dei Merletti - non rimarranno isolati dal resto del territorio comunale di Stazzema, dato che il problema si trova dopo il bivio sulla provinciale in località Tre Fiumi che conduce nel paese più alto del Comune e poi prosegue per il Passo del Vestito verso il Comune di Massa.