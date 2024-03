Massimo Malfatti strega tutti a The Voice Senior

Il viareggino Massimo Malfatti ruba la scena a The Voice senior, il programma condotto da Antonella Clerici. Nella puntata andata in onda su Rai Uno venerdì sera, Massimo Malfatti si è presentato con un brano difficilissimo da interpretare, "Candy", una canzone d’amore in inglese del cantante italo-americano Paolo Nutini. Un’esibizione particolarmente toccante e ben riuscita che ha fatto girare la sedia a tutti e quattro i giurati che sono Gigi D’Alessio, Loredana Berté, Arisa e Clementino. Massimo ha così potuto scegliere ed entrerà a far parte della squadra di Gigi D’Alessio. Un trascorso da sportivo come calciatore e tennista, Massimo Malfatti ha 62 anni e lavora nella sala radio della Salt. Suona e canta per diletto da una ventina d’anni esibendosi nei locali della Versilia, principalmente all’Eden.