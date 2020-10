Viareggio, 31 ottobre 2020 - Cordoglio nel mondo dello sport toscano e del basket in particolare per la morte di Massimo Colombi, 52 anni. Era malato da tempo. Era l'allenatore del Vela Basket (Serie C Silver toscana), squadra viareggina adesso in lutto per una scomparsa che lascia attonito il mondo della palla a spicchi.

Una passione sconfinata per lo sport quella di Colombi, che era stato giocatore del Vela, divenendo poi la guida tecnica della prima squadra. Aveva allenato anche a Carrara.

Aveva iniziato con il calcio da giovane, poi l'amore per la pallacanestro aveva preso il sopravvento. Tanti i messaggi di cordoglio sulla pagina del Vela Basket. "Grazie di cuore per il tempo che ci hai regalato", si legge in un commento. Colombi lascia i genitori, il fratello Gianni e la compagna Antonella.