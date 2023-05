Massarosa Taglio delle classi "Attenzione, si va contro la legge"

L’amministrazione comunale torna a mettere sul tavolo la questione del taglio delle cattedre per il prossimo anno scolastico. A Massarosa, sono a rischio ci sono una sezione di inglese potenziato nelle secondarie di primo grado, l’accorpamento di due classi alle primarie e la formazione di una prima elementare di 29 alunni con la presenza di un bambino con disabilità. "Quest’ultimo caso è contro la legge e non dovrebbe essere lasciato alle famiglie l’onere dei ricorsi – commenta l’assessore alla scuola Mario Navari – questo governo attacca la scuola pubblica con tagli che ricadono sulle famiglie e sulle nostre comunità. Noi siamo pronti a mobilitarci come enti locali e come cittadini a fianco non solo dei lavoratori, degli insegnanti, ma di tutto il mondo della scuola a partire proprio da alunni e genitori". Si schiera anche la sindaca Simona Barsotti: "La scuola è al centro delle relazioni e della vita delle nostre comunità, questi tagli ne minano la qualità a livello di offerta didattica e di conseguenza rischiano di allontanare dal territorio i ragazzi e le loro famiglie".