Massarosa Strade dissestate. Insorge la Lega: "È un’emergenza"

"Emergenza stradale a Massarosa". A evidenziare la situazione sono i consiglieri della Lega Nicola Morelli e Pietro Cima. "Parliamo di Piano di Mommio – spiegano –; da anni, la frazione è in balia di se stessa per quel che riguarda la sicurezza stradale. Il paese è privo di marciapiedi, nonostante sia percorso da mezzi pesanti, e la cittadinanza è svilita dalle continue segnalazioni che non hanno sortito effetto. In particolare – proseguono gli esponenti del Carroccio – preoccupa la situazione di via della Torre, che versa da anni in uno stato pietoso con buche profonde e pericolose. Per non parlare di via della Boccella, la strada che porta al campo sportivo: oltre a non essere completamente agibile, è in balia dell’inciviltà di chi abbandona rifiuti lungo la strada". La Lega manifesta "urgenza di intervenire anche sulle strade collinare di Corsanico, Bargecchia e Mommio Castello, abbandonate da un’amministrazione miope e lontana dalle esigenze dei cittadini. Le segnalazioni dei residenti sono numerose. Chiediamo che l’amministrazione si attivi".