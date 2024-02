Massarosa Sos lupi in Collina. Ma lo scatto choc era un falso

Ha destato grande preoccupazione nei giorni scorsi uno scatto circolato in rete che ritrae due lupi adulti, in pieno stato di forma. Stando a quanto riportato da chi ha pubblicato lo scatto, gli esemplari sarebbero stati visti a Corsanico, a due passi dal campo sportivo. La notizia ha comprensibilmente messo in allarme gli abitanti della frazione, e pure coloro che risiedono nei borghi vicini. Molte famiglie della zona hanno animali d’affezione, oppure da cortile, e il timore per l’incolumità degli animali, sommato a quello per la sicurezza delle persone, ha fatto salire di qualche gradino di il livello di guardia. Ma grazie alla scrupolosità di qualche residente, si è scoperto che la foto che ha messo paura alla Collina era un fake, come si dice in questi casi. Lo scatto infatti non è stato fatto a Corsanico, con una telecamere di sorveglianza, come raccontato in un primo momento. Era invece un frame di un video che si può trovare su YouTube. Un "procurato allarme" rientrato grazie al ’debunking’ dal basso.