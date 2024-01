Massarosa Sicurezza idraulica, via alla manutenzione dei fossi

Il Comune stanzia fondi per la pulizia e la risagomatura di fossi e canali. "In seguito a segnalazioni arrivate all’ufficio tecnico, è emersa la necessità di intervenire su alcuni canali catastalmente esistenti non inseriti all’interno del reticolo idrografico di competenza del Consorzio Di Bonifica, della Provincia e del genio civile – si legge nell’atto comunale – che pertanto risultano essere di competenza dell’ente. I fossi e canali si trovano a confine con terreni privati o attraversano gli stessi causando disagi ai proprietari limitrofi. In particolare, visto anche l’andamento della stagione caratterizzata da alte temperature, si rende necessario effettuare tagli della vegetazione, spesso canne, che si è accresciuta sia all’interno dell’aveo che lungo gli argini. Inoltre, al fine di prevenire eventuali danni legati ad abbondanti precipitazioni in alcune situazioni è opportuno intervenire con mezzi meccanici per la risagomatura degli stessi". Il Comune ha dunque appaltato i lavori a una ditta esterna per 4.200 euro.