Massarosa Scuola Mei di Bozzano. Pronto il progetto definitivo

Passi in avanti verso la ristrutturazione della scuola ‘don Aldo Mei’ di Bozzano. La riqualificazione dell’edificio rientra tra gli obiettivi strategici di prevenzione sismica su edifici pubblici, per i quali è stato richiesto un contributo alla Regione nell’ambito del bando per interventi di prevenzione del rischio sismico. Da Firenze, il Comune ha ricevuto uno stanziamento di 321.986 euro, a fronte di un investimento complessivo che, considerando anche i contatti intercorsi con la Soprintendenza di Lucca in merito alle possibili modalità d’intervento, è stato stimato in 944.500 euro, di cui 686.209,97 di lavori e altri 258.290,03 di somme accessorie. D’intesa con il progettista incaricato della progettazione definitiva-esecutiva, si è proceduto a redigere anche la progettazione di fattibilità tecnico-economica. I lavori saranno finanziati con il contributo della Regione, con 22.533,28 euro derivanti da oneri di urbanizzazione e con altri 600mila di fondi allocati tra le somme a disposizione per interventi di adeguamento sismico.