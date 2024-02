Massarosa Scontro sugli scuolabus: "Il mezzo in dotazione è a norma"

"Dopo quattro anni di assenza e dopo aver visto centinaia di genitori scendere in piazza a manifestare il malcontento generale, l’amministrazione Barsotti ha rifinanziato i servizi scolastici di refezione e trasporto. Questi sono i fatti". Sinistra Comune risponde alle accuse della Lega relative al servizio di trasporto scolastico. "La Lega, che nei due anni di governo aveva trasformato la mensa in un servizio di fatto privato completamente a carico delle famiglie e soppresso di netto lo scuolabus – scrive il coordinamento della lista – ora trova il coraggio di muovere critiche infondate di cui si assume la responsabilità e dovrà rispondere, sullo stato di sicurezza del nostro mezzo che è ovviamente a norma di legge e adeguato al servizio che svolge. I ritardi sulla proposta per le gite scolastiche sono dovuti esclusivamente al fatto che, al contrario degli anni passati, da quest’anno finalmente il nostro scuolabus effettua il giro ordinario di trasporto dei bimbi. È nostra ferma intenzione dare una risposta anche a questa necessità".