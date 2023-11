Massarosa Ristorazione scolastica. Sodexo in testa alla graduatoria

Si è riunita di nuovo lunedì la commissione della provincia di Lucca incaricata di portare avanti l’iter per l’aggiudicazione del servizio di ristorazione scolastica a Massarosa. È emerso che la Sodexo ha presentato la documentazione integrativa richiesta nell’ultima riunione del 26 ottobre nei tempi richiesti: le carte sono dunque complete, e dunque il responsabile della commissione ha confermato sia l’inclusione della multinazionale milanese alla gara, sia la graduatoria già stabilita nel corso della riunione di fine ottobre, che vede proprio la Sodexo al primo posto. Adesso la palla passa al comune di Massarosa che dovrà occuparsi delle verifiche relative alla congruità dell’offerta dell’azienda per il servizio mensa e degli accertamenti in merito al possesso dei requisiti di legge. Ultime pratiche burocratiche, dunque: poi, a meno di clamorosi colpi di scena, si potrà procedere all’aggiudicazione dell’appalto, attesa ormai da mesi dalle famiglie degli alunni che frequentano le scuole di Massarosa.