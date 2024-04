Massarosa Regolamento urbanistico. Approvata la nuova variante

È stata approvata all’unanimità nell’ultima seduta del consiglio comunale la terza variante di manutenzione al regolamento urbanistico, un atto con il quale si sbloccano previsioni urbanistiche rimaste ferme. Il dato sostanziale riguarda il minor consumo di suolo e una ridistribuzione delle partizioni, lasciando comunque inalterata la possibilità edificatoria ma riducendone la quantità. “Si tratta di un atto importante che dà risposte concrete – spiega il vicesindaco Damasco Rosi – con ricadute positive sul territorio. Oltre a sbloccare un numero significativo di previsioni, creiamo i presupposti per avere spazi all’interno delle frazioni ad uso della comunità, da parchi urbani, a parcheggi, ad aree a verde. Abbiamo inserito anche alcune modifiche normative anch’esse volte a creare nuove opportunità. Ogni volta che si parla di urbanistica ed edilizia, a beneficiarne non sono solo i cittadini e le imprese, ma anche gli addetti ai lavori, dagli artigiani ai rivenditori, ai professionisti del settore. In questo modo si creano economia e occupazione".