Massarosa Raccolta porta a porta. Via alla fornitura annuale di sacchi

Parte il 29 gennaio la consegna da parte di Ersu dei sacchi per la differenziata. Due gli infopoint predisposti in accordo con l’amministrazione: il primo a Massarosa, confermato come lo scorso anno, di fronte alla sede distaccata del Comune in via Papa Giovanni XXIII (aperta lunedì, mercoledì e venerdì 9-14 e martedì, giovedì e sabato 14-19); il secondo alla Gulfa, nel tendone dell’area sagra in via Matteotti (aperto lunedì, mercoledì e venerdì 14-19 e martedì, giovedì e sabato 9-14). Saranno aperti fino a sabato 24 febbraio per la consegna alle utenze domestiche della fornitura annuale dei sacchi necessari per effettuare la differenziata e sarà possibile recarsi a qualsiasi dei due punti di distribuzione, muniti della tessera sanitaria dell’intestatario Tari. "Riparte la distribuzione annuale dei kit da parte del gestore dei rifiuti – commenta l’assessore all’ambiente Mario Navari –; un ringraziamento ai cittadini che con il loro impegno ci hanno permesso lo scorso anno di essere il primo Comune in Versilia e il quarto in Provincia come dati percentuali della differenziata".