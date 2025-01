Massarosa Raccolta differenziata. Via alla consegna dei kit annuali

È in partenza la consegna dei sacchi per la raccolta differenziata da parte di Ersu. Da lunedì fino al 22 febbraio, sarà possibile recarsi ai punti di consegna per ritirare il proprio kit annuale. Sono due gli infopoint predisposti in accordo con l’amministrazione: a Massarosa, di fronte alla sede distaccata del Comune (via Papa Giovanni XXIII) il lunedì e il venerdì dalle 14 alle 19 e il martedì, mercoledì, giovedì e sabato dalle 9 alle 14; e l’altro alla Gulfa, nel tendone dell’area della sagra in via Matteotti, il lunedì e venerdì dalle 9 alle 14 e il martedì, mercoledì, giovedì e sabato dalle 14 alle 19. "La raccolta differenziata è fondamentale per il nostro futuro e per quello dell’ambiente – commenta l’assessore all’ambiente Mario Navari –; come amministrazione, il nostro impegno è mantenere gli standard che negli ultimi anni ci hanno visto ottenere risultati record nella raccolta differenziata".