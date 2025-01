Massarosa Raccolta differenziata. La distribuzione dei sacchi di Ersu

Il 27 gennaio parte la consegna da parte di Ersu dei sacchi per la differenziata sul territorio di Massarosa. Confermati i due infopoint predisposti in accordo con l’Amministrazione comunale: il primo a Massarosa di fronte alla sede distaccata del Comune, all’interno del Condominio di Piazza Lunardini, Via Papa Giovanni XXIII, il secondo punto di distribuzione a La Gulfa nel tendone dell’area sagra in via Matteotti a Montramito. Nei prossimi giorni saranno comunicati giorni e orari nel dettaglio. La consegna proseguirà per quattro settimane fino al 22 febbraio.

I kit per la fornitura annuale dei sacchi necessari per effettuare la Raccolta Differenziata saranno distribuiti per le utenze domestiche, ossia a tutti i cittadini e sarà possibile recarsi a qualsiasi dei due punti di distribuzione, muniti della tessera sanitaria dell’intestatario Tari.