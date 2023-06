Massarosa Opposizione nel mirino "Sanno solo diffondere bufale"

"L’opposizione pensa solo a boicottare, paralizzare l’azione amministrativa e diffondere bufale che inquinano il discorso pubblico". Le forze di maggioranza unite (Pd, Orgoglio Massarosa e Sinistra Comune) respingono al mittente le accuse sul mancato rispetto delle norme relative all’approvazione del bilancio. "L’isteria sui tempi di approvazione del rendiconto consuntivo, che sta facendo ridere i tecnici di mezza Italia, è il tentativo puerile di nascondere il dato straordinario di un risultato di amministrazione che recupera in un anno il disavanzo di cinque anni contro ogni evidenza. E lo stesso vale per il tentativo aperto di sabotare la ripartenza dei servizi scolastici. Il dato politico è che non si tratta solo di Coluccini; in testa a queste inqualificabili ‘battaglie’ sono i consiglieri della lista civica Bigongiari che si caratterizzano per iniziative scomposte e grottesche che non trovano argine nemmeno di fronte a istituzioni terze, siano i revisori o il prefetto A ruota segue stancamente la lega".