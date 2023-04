Massarosa Nidi d’infanzia Iscrizioni aperte fino al 30 aprile

Sono aperte le iscrizioni ai nidi d’infanzia per l’anno educativo 202324. Ci sarà tempo fino al 30 aprile per presentare la domanda di nuova iscrizione e per confermare la presenza per chi già frequentanti dei due plessi, il nido ’Del Magro’ nel capoluogo (3-36 mesi) e il ’Girotondo’ (12-36 mesi). I nidi saranno aperti dalla prima decade di settembre fino al 30 giugno e prevedono l’erogazione del pasto e le attività educative, che si svolgono dal lunedì al venerdì dalle 7,40 alle 14 (part time) o dalle 7,40 alle 16 (full time). Il ’Girotondo’ è oggetto di un progetto di demolizione e successiva ricostruzione, nell’ambito del Pnrr, pertanto per il 202324 potrà essere trasferito al polo scolastico di Piano di Conca in via Papa Giovanni XXIII. Già fissate le date degli open day: martedì 18 aprile dalle 17 alle 19 il ’Girotondo’; mercoledì 19 dalle 17 alle 19 il ’Del Magro’. Possono presentare domanda di nuova iscrizione i bambini e le bambine nati a partire dal 1° gennaio 2021. Per effettuare l’iscrizione bisogna essere registrati al Portale del Cittadino.