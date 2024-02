Massarosa Imu e Tari non dovute. In arrivo i rimborsi ai contribuenti

A seguito delle richieste di rimborso presentate dai diversi contribuenti per le somme non dovute, versate erroneamente al Comune di Massarosa, a causa di errori materiali o doppi versamenti per l’imposta municipale propria (Imu) e per la tassa sui rifiuti (Tari) e relativamente a pagamenti in eccesso effettuati non oltre i 5 anni precedenti alla data d’istanza, l’Ufficio Tributi, supportato dalla ditta Ica, soggetto affidatario delle attività di accertamento e gestione per Imu e Tari, ha provveduto a effettuare i controlli dell’elenco, depositato agli atti d’ufficio, degli aventi diritto al rimborso determinandone l’approvazione. Per le pratiche evase al 31 dicembre 2023, gli importi da rimborsare ai contribuenti sono di 838 euro. Riscontrata la regolarità delle istanze, il Comune liquiderà le somme, secondo il capitolo "Sgravi e restituzione di tributi" del bilancio di previsione finanziario 2024-2026 quale rimborso delle somme versate in eccesso, appena il provvedimento diverrà esecutivo.