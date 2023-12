Massarosa I rifiuti da Livorno: "Quantità nei limiti della struttura"

Rifiuti a Pioppogatto provenienti da Livorno, secondo il comune di Massarosa il quantitativo rientra nel range previsto dalla struttura. pertanto non ci sarà nessuna variazione nella gestione e programmazione dello smaltimento rifiuti e nei flussi d’ambito previsti. L’amministrazione spiega l’arrivo di rifiuti da livorno nella struttura del nostro territorio. "Era già previsto ed organizzato per questo periodo l’arrivo di rifiuti per permettere la manutenzione dell’impianto di Livorno – spiega l’assessore all’ambiente Mario Navari – impianto che invece si è rotto e quindi i rifiuti sono stati smistati su Pioppogatto, Rosignano e Belvedere. Nessun problema la nostra struttura era già pronta per questo tipo di situazione e restiamo assolutamente all’interno dei quantitativi previsti. Nessun problema e nessuna preoccupazione, tutto secondo programmazione e standard dell’impianto".