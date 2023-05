Massarosa I prodotti d’eccellenza promuovono il territorio all’estero

Le eccellenze di Massarosa a Teià in Spagna per partecipare a “Maridatge dels Sentits”, manifestazione dedicata a profumi, fiori ed enogastronomia nel comune gemellato con il nostro territorio. La sindaca Simona Barsotti insieme ad alcuni imprenditori massarosesi ha portato i prodotti delle aziende locali in un contesto che ha molte affinità con Massarosa e con il percorso di valorizzazione intrapreso con “La via delle erbe e dei fiori”.

"È stata l’occasione per promuovere il nostro territorio anche a livello turistico e culturale – commenta Barsotti – oltre che rinnovare progetti e collaborazioni a tutti i livelli". A Teià sono arrivati la lavanda, l’olio e il vino delle colline, lo zafferano e tutta la filiera dell’eucalipto. "Le nostre aziende ed i prodotti di Massarosa hanno un grande potenziale – conclude la sindaca – e il nostro compito è di sostenerle ed affiancarle in un percorso di crescita che coinvolge tutta la nostra comunità".