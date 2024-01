Massarosa Donazione della Conad alle famiglie in gravi difficoltà

Conad Massarosa ha donato alla Consulta del Volontariato decine di panettoni e pandori da destinare alle famiglie in difficoltà. “Abbiamo ripetuto anche quest’anno la donazione – spiega Luca Ragghianti, patron di Conad Massarosa – perchè siamo convinti che sia necessario per quanto possiamo aiutare chi sta attraversando un momento di difficoltà, far sentire la nostra vicinanza”, “La consulta ha consegnato pandori e panettoni ai due centri di ascolto del territorio, 5 Spighe e Ti ascolto, – afferma il presidente della Consulta del Volontariato Rino del Greco contribuendo alle spese alimentari che vengono consegnate ai nuclei familiari più bisognosi”. “Un grazie a Ragghianti per la generosità e la collaborazione dimostrata – commentano la sindaca Simona Barsotti e l’assessora al sociale Alberta Puccetti – il contributo di cittadini ed aziende ci aiuta nel nostro impegno a non lasciare davvero nessuno indietro, Siamo orgogliosi della nostra comunità e della nostra gente”.