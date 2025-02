Massarosa Dissesto: "A breve tutti i numeri"

Si riaccende lo scontro tra maggioranza e opposizione sul tema del dissesto del Comune. Le liste a sostegno della maggioranza (Pd, Orgoglio Massarosa e Sinistra Comune) mettono nel mirino il capogruppo della Lega Nicola Morelli: "Sul dissesto l’opposizione tenta di buttarla in caciara per nascondere il proprio imbarazzo – scrivono congiuntamente le liste –; il consigliere Nicola Morelli, capogruppo della Lega, ha convocato la commissione controllo e garanzia per parlare del “Piano di estinzione delle passività pregresse” approvato con decreto ministeriale il 20/12/2024. La convocazione è avvenuta senza che Morelli si preoccupasse di avere un riscontro del numero legale; se è vero che l’opposizione esprime il presidente della commissione, tre membri su cinque sono comunque espressione della maggioranza. Inoltre non è stata nemmeno presa in considerazione la disponibilità dei tecnici, fondamentale per poter approfondire l’atto in esame sempre che lo scopo sia questo".

Secondo la maggioranza, l’operazione sarebbe solo strumentale. "L’intento dell’opposizione, pare abbastanza chiaro, convocare la commissione nella speranza di un’assenza della maggioranza o dei tecnici, questo per accusare la maggioranza di non voler discutere del dissesto – si legge ancora –; noi diciamo che i passaggi tecnici e politici saranno fatti tutti, siamo noi che intendiamo parlare approfonditamente dei numeri del dissesto che inchiodano i partiti di opposizione Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia a responsabilità politiche enormi nei confronti della comunità di Massarosa. A tal proposito, nel frattempo che l’opposizione impari ad utilizzare la commissione controllo e garanzia nel modo corretto, è stata convocata già per la prossima settimana la commissione bilancio, il luogo deputato ad affrontare il piano di estinzione. Non abbiamo paura di confrontarci sul dissesto tutt’altro e non abbiamo bisogno di escamotage di basso livello per sottrarci alla discussione".