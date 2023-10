Massarosa Cuore e solidarietà. Camion di aiuti verso la Romagna

È partito alla volta di Conselice (provincia di Ravenna) un camion carico di aiuti inviati dalla comunità massarosese a quella della Romagna colpita dalla terribile alluvione dei mesi scorsi. Generi alimentari, latte, sale, olio e zucchero acquistati grazie al ricavato della serata di solidarietà di giugno con i Kinnara e Moscato Band agli Sterpeti. Un evento che ha portato a 1.940 euro raccolti grazie alla solidarietà di tanti e all’impegno dei donatori sangue Fratres di Massarosa e delle numerose associaizoni di volontariato della Consulta del volontariato. La Conad di Massarosa ha ulteriormente contribuito con prodotti e generi alimentari. A questo si sono aggiunti, grazie a donazioni in occasione dello Street food e della rassegna Il Teatro che non ti aspetti, ulteriori 225 euro. Il trasporto in Romagna è stato possibile grazie a Croce Rossa Italiana. "Un bel messaggio che conferma come la nostra sia una comunità sempre pronta per aiutare chi è in difficoltà – commenta l’assessora al sociale Alberta Puccetti –, frutto della solidarietà di tanti e delle nostre associazioni".