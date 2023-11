Massarosa Contributo affitti. Approvata graduatoria definitiva

È stata approvata e pubblicata sul sito del Comune la graduatoria definitiva che permetterà agli aventi diritto di poter contare su una riduzione significativa dell’affitto. L’elenco dei contributi affitto è costituito da 66 nominativi suddivisi per fasce: per i nuclei in fascia A, il contributo è tale da ridurre l’incidenza del canone sul valore Ise fino al 14 per cento, per un importo massimo arrotondato a 3.100 euro. Per i nuclei in Fascia B, invece, il contributo è tale da ridurre l’incidenza del canone sul valore Ise fino al 24 per cento, per un importo massimo arrotondato a 2.325 euro. "Siamo di fronte a una risposta concreta alle famiglie che in questo momento sono in difficoltà e che con questo aiuto riescono ad affrontare le spese dell’affitto – commenta l’assessora al sociale Alberto Puccetti –; contributo che l’amministrazione è riuscita a mettere in campo nonostante non sia stato rifinanziato dal governo". La graduatoria definitiva è consultabile sul sito del Comune.