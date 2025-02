Massarosa Contatori di Gaia. Arrivano i nuovi ’smart meter’

È in corso l’installazione dei nuovi misuratori “Smart meter” da parte di Gaia, che prenderanno il posto dei classici contatori dell’acqua. L’operazione permetterà di rendere più diretto e immediato il controllo e la gestione delle reti. Una volta a regime i nuovi misuratori permetteranno la telelettura dei consumi, il monitoraggio costante della rete al fine di potenziare complessivamente il servizio all’utenza e riveleranno preziose informazioni sui parametri di erogazione dell’acqua, utile al gestore per migliorare gli standard di servizio e intervenire più efficacemente. La sostituzione del contatore con il nuovo “smart meter” non ha alcun costo per il cittadino e in caso di contatore ubicato all’esterno non dovrà essere presente al momento delle operazioni. Gli utenti coinvolti verranno puntualmente avvisati telefonicamente o via sms e anche tramite avvisi lasciati nella cassetta delle lettere, che riportano alcune informazioni utili in modo da chiarire che si tratta di un operazione regolare e non a rischio.