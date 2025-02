Massarosa Congresso di Forza Italia. Si elegge il segretario comunale

Dopo l’elezione del nuovo segretario comunale di Forza Italia a Viareggio Vittorio Fantoni, prosegue il cammino del partito azzurro per la ridefinizione dei direttivi locali, in vista anche dei prossimi appuntamenti politici. Il prossimo importante appuntamento riguarderà Massarosa. Domani, dalle 10 alle 12,30, il partito si riunisce per eleggere il prossimo segretario comunale. Al termine del dibattito, nella sede di Forza Italia in via Roma 195 nel capoluogo, si avrà il nome della persona che guiderà la compagine azzurra nel comune versiliese. A presiedere l’assemblea sarà Carlo Bigongiari, segretario di Forza Italia per la provincia di Lucca. "Il partito sta dimostrando di essere vivo, attivo, in costante crescita, propositivo e in molti casi anche determinante – commenta Bigongiari –; portiamo avanti quei valori che rappresentavano la bandiera di Silvio Berlusconi: lavoro di squadra, meritocrazia, valorizzazione delle competenze delle singole persone".