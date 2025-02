Massarosa Coluccini sul dissesto: "I cittadini pagheranno 2 milioni"

"Se non si individuano i responsabili, i cittadini dovranno pagare più tasse a fronte di minori servizi". L’ex sindaco Alberto Coluccini, ora in consiglio comunale all’opposizione, torna a mettere in guardia sui risvolti del dissesto: "La partita non si gioca né sui numeri, né sulla bontà della scelta di dichiarare il dissesto - spiega - ma su due milioni e 233mila euro di debiti irregolari contratti dalla dissestata giunta di centrosinistra".

Per l’ex sindaco, "ora è compito del consiglio comunale individuare i responsabili che dovranno rispondere in solido del danno causato ai cittadini di Massarosa e pagato in termini di maggiori tasse e minori servizi. Ancora una volta, i reduci della passata amministrazione tentano di sviare dal cuore del problema: l’individuazione dei responsabili. Il dissesto c’era, e così la mala gestione – conclude Coluccini –; i responsabili vanno individuati o i cittadini dovranno pagare per colpa di un centrosinistra che ha amministrato male e continua a farlo peggio".