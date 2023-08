Massarosa Coluccini all’attacco "Dalla giunta solo post e tasse"

L’ex sindaco di Massarosa Alberto Coluccini è tornato a commentare l’operato della giunta Barsotti. Lo ha fatto con parole lapidarie, che denunciano uno scarso ottimismo per il futuro del Comune. "Dopo la mia amministrazione – ha scritto il consigliere comunale di Fratelli d’Italia – la voragine è tornata ad amministrare Massarosa con la giunta Barsotti o Mungai tris". Il riferimento è alla continuità tra l’esperienza dell’ex primo cittadino che ha amministrato dal 2009 al 2019 e l’attuale composizione della giunta, soprattutto alla luce dell’ingresso di Stefano Natali (ex assessore al bilancio con Mungai) al posto del dimissionario Lucio Lucchesi in quota Sinistra Comune. "Tutto, tranne le tasse comunali in aumento e i post su Facebook, è fermo da due anni – mette in guardia Coluccini – e stanno di nuovo mangiando il futuro vostro, dei vostri figli e di Massarosa stessa".