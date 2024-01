Massarosa Ciclista sotto il bus. Gamba maciullata dalle ruote

Tragedia sfiorata ieri mattina sulla Sarzanese a Massarosa. Un ciclista, per cause ancora tutte da accertare, è finito sotto le ruote di un autobus di linea. L’uomo, un 57enne di Lido di Camaiore, ha avuto un polpaccio maciullato. L’incidente è avvenuto poco dopo mezzogiorno di ieri mattina. Il ciclista, che stava percorrendo la Sarzanese, si è scontrato con un autobus in località Ficaia, all’altezza di Ivano Gardening. Dopo l’urto il ciclista è rimasto a terra ma non ha mai perso conoscenza, anche se le condizioni della gamba sono apparse subito molto gravi ai primi soccorritori. La sala operativa del 118 ha mandato sul posto un’ambulanza della Misericordia di Massarosa in infermiere a bordo. Rilevata la seria lesione alla gamba all’altezza del polpaccio, il paziente è stato portato in codice rosso all’ospedale Versilia dove è stato ricoverato. Sulle cause dell’incidente sono in corso accertamenti da parte della polizia municipale di Massarosa.