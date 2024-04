Massarosa Centri estivi per bimbi. Da lunedì si raccolgono le domande

Da lunedì a mercoledì 8 maggio aperte le iscrizioni ai centri estivi per il mese di luglio. Si tratta di un servizio ludico-ricreativo rivolto ai bambini e alle bambine in età 0-6 anni, che nell’anno educativo e scolastico 23/24 hanno frequentato i nidi comunali e le scuole dell’infanzia di Massarosa. Le attività saranno svolte al nido d’infanzia ’Del Magro’ a Massarosa, che accoglierà un massimo di 50 utenti, e al ’Girotondo’ a Piano di Conca, che ne accoglierà 30. Il servizio sarà aperto dal 1° al 31 luglio, con orario a tempo corto (7,40-14) o a tempo lungo (7,40-16), dal lunedì al venerdì. Per la frequenza pomeridiana, riservata ad un numero limitato di bambini e di bambine, sarà redatta un’apposita graduatoria subordinata ai posti disponibili (25 a Massarosa e 15 a Piano di Conca). La presentazione delle domande è esclusivamente online, sul Portale del Cittadino (servono Spid o Cie) tramite il modulo ’Centro estivo 0-6’. "Il servizio rappresenta per il territorio una proposta che consente di rispondere ai bisogni delle famiglie, nella necessità di conciliare i tempi di vita e di lavoro", spiega l’assessore alla scuola Mario Navari.