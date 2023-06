Massarosa, approvato accordo per incrementare controllo ambientale con fototrappole

È stato approvato all’unanimità in consiglio comunale lo schema di accordo finalizzato a incrementare il controllo ambientale sul territorio. Un accordo promosso dalla Provincia, grazie a risorse proprie da finalizzare a queste tematiche. Massarosa, che da parte sua paga pegno da anni alla piaga dell’abbandono indiscriminato dei rifiuti, ha aderito con gli obiettivi di salvaguardia ma anche di repressione degli illeciti, per migliorare le condizioni del territorio. Questo potrà essere possibile soprattutto con l’utilizzo di sistemi di videosorveglianza tramite fototrappole.

"Si tratta di un accordo importante – commenta l’assessore all’ambiente Mario Navari – che ci permette di scambiare informazioni, fare squadra e implementare gli strumenti a disposizione per la salvaguardia del territorio ed il contrasto di fenomeni diffusi e inaccettabili come quello degli abbandoni indiscriminati di rifiuti".

In concreto, la Provincia si impegna ad attivare una piattaforma per le adesioni e per lo scambio di reciproche segnalazioni, oltre appunto alla fornitura degli strumenti necessari. Tramite la municipale, il Comune svolgerà attività di controllo e soprattutto potrà individuare e segnalare le aree comunali dove maggiormente si registrano discariche e abbandoni, per piazzare le nuove fototrappole e scoraggiare questa pratica incivile che più volte si è registrata nelle aree sensibili del territorio.

"Con questa scelta, il Comune si rende un soggetto attivo nei processi di prevenzione e tutela dell’ambiente – spiega la sindaca Simona Barsotti –, anche rispetto al principio fondamentale della tutela della salute pubblica dei cittadini massarosesi".

RedViar