"Massarosa: Approvata delibera per nuovo Piano Strutturale e Operativo"

Nell’ultima seduta del consiglio comunale è stata approvata la delibera di avvio del procedimento per la formazione del nuovo Piano strutturale e del Piano operativo. Parte dunque il percorso per la strumentazione che disegnerà e regolerà il territorio per i prossimi anni: un atto fondamentale e strategico per lo sviluppo futuro in termini di potenzialità edificatoria, infrastrutturale, economica, di servizi e di gestione e salvaguardia del patrimonio paesaggistico e ambientale del Comune.

"Il governo del territorio è una materia di programmazione strategica – spiega il vicesindaco Damasco Rosi, che ha le deleghe all’urbanistica e all’edilizia privata – che consente di raccogliere ed elaborare le esigenze della comunità e di convertirle in previsioni tramite due strumenti: il Piano strutturale, ossia l’atto costitutivo della pianificazione, e il Piano operativo, che invece disciplina nel dettaglio la trasformazione del territorio. Nell’avvio del procedimento passato dal consiglio comunale, troviamo già il quadro di riferimento normativo, comprese le prescrizioni del Piano d’indirizzo territoriale e del Piano paesaggistico regionale, il quadro conoscitivo preliminare con l’indicazione dei vincoli ambientali e paesaggistici, oltre che di natura idraulica e geomorfologica. Si tratta di una prima proposta di definizione del territorio urbanizzato e rurale. Infine, il documenti preliminare di valutazione ambientale strategica e di valutazione e incidenza ambientale".

"Si tratta di un passaggio che segna l’attività amministrativa del nostro Comune – prosegue Rosi –, che chiude un capitolo e ne apre un altro relativamente alle scelte di assetto del territorio: dalle aree residenziali alle strade, ai parcheggi, agli spazi a verde, ma anche in termini di sviluppo economico e occupazionale, attività produttive, imprese artigianali, industriali, turistiche e agricole. Nella relazione generale all’avvio del procedimento, si individuano già gli obiettivi da perseguire: vogliamo viaggiare il più velocemente possibile. Nelle prossime settimane, partirà il percorso informativo e partecipativo che segnerà la fase antecedente all’adozione del Piano strutturale, e che dovrà consentire il coinvolgimento diffuso della nostra comunità tramite assemblee aperte con la cittadinanza. Ho rivolto un appello alla partecipazione anche a tutto i consiglio comunale – conclude il vicesindaco –, perché su atti di questa natura, destinati a incidere sul nostro territorio e a durare a lungo, è necessario trovare il massimo del consenso e della condivisione".

DanMan