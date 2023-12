Massarosa Allarme Coldiretti: "Perdiamo troppi terreni agricoli"

Coldiretti lancia l’allarme sulla perdita del terreno a uso agricolo causata dalla cementificazione. In tutto il territorio regionale è stato perso il 38 per cento dei terreni agricoli negli ultimi 40 anni: in questo lasso di tempo, la superficie agricola utilizzabile si è ridotta ad appena 640 ettari, con un crollo del 15 per cento solo nell’ultimo decennio. Un fattore, specifica Coldiretti, che ha gravi effetti sulla tenuta idrogeologica del territorio, come dimostrano i continui danni subìti dalle aziende del territorio. "L’Italia deve difendere il proprio patrimonio agricolo e la propria disponibilità di terra fertile con un adeguato riconoscimento sociale, culturale ed economico del ruolo dell’attività delle campagne– l’appello di Coldiretti –; la perdita di terreno pesa anche sull’approvvigionamento alimentare, in un momento in cui l’incertezza sta provocando difficoltà negli scambi commerciali, favorendo le speculazioni".