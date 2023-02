Massarosa, albero crolla su un motofurgone

L'albero caduto sul motofurgone

Massarosa (Lucca), 23 febbraio 20123 – Tanta paura, ma per fortuna nessuna conseguenza per le persone stamani alle 11 in via Giacomo Matteotti, in località Stiava, nel comune di Massarosa: un albero è crollato su un motofurgone. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per rimuovere l’albero. Sul posto la polizia municipale di Massarosa.