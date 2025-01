Massarosa Al Teatro Manzoni. Stasera ‘Buon anno live show’

Tutto pronto per lo spettacolo di inizio anno a Massarosa, “Buon Anno Live Show” in programma questa sera al teatro Vittoria Manzoni alle 21. Sarà un vero e proprio varietà, una serata di musica, Danza e comicità con grandi ospiti e molte sorprese, per augurare a tutti un buon 2025 e sostenere l’attività della Protezione Civile comunale. Sul palco attesissimo il maestro Aleandro Baldi, due volte vincitore del Festival di Sanremo, che regalerà emozioni in musica ai suoi tanti fan. Con lui il comico Matteo Cesca direttamente da Colorado, Zelig, LOL e fresco di ritorno in prima serata pochi giorni fa su Rai 2 con Ale e Franz. Ad arricchire la serata, presentata da Andrea Monteresi, le suggestive coreografie di Cinzia Pardini per Koiné Danza, pensate anche per le musiche del maestro Baldi. La serata vedrà esibirsi le voci del talent Canta in Tour che si contenderanno proprio al Manzoni la vittoria finale.

Lo spettacolo voluto dall’amministrazione comunale è prodotto dall’agenzia Al.So. Eventi di Sonia Paoli.