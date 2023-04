Massaciuccoli La sagra del pesce fra le terme romane e l’oasi Lipu

Da oggi al primo maggio Massaciuccoli sarà teatro di una grande Sagra del Pesce che si preannuncia al fiori di ogni aspettativa.La manifestazione, organizzata dai Donatori di Sangue Fratres, sarà aperta al pubblico dal mattino alla sera, con pranzo e cena a base del ricercato risotto di trinca, anguille fritte con totani e gamberetti. Il cartello dell’insolita manifestazione prevede, oltre a camminate autonome sulla palafitta dell’Oasi Lipu ed escursioni organizzate sulle colline per ammirare le terme romane grazie alla collaborazione con il Gruppo Archeologico Massarosese che curerà tutte le visite guidate nell’area archeologica. Anche l’associazione RiviviLago darà il suo contributo: si potranno infatti prenotare escursioni in barchino a motore elettrico, oppure si potrà imparare a condurre la storica barca di padule a remi con l’aiuto di esperti qualificati. Per l’intero arco di svolgimento della festa, col patrocinio del gruppo Fratres "teseo Tesei", non mancheranno musica dal vivo e aree giochi per i più piccoli.