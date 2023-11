Mario Monicelli. Il libro “memoir“ della compagna

A tredici anni dalla scomparsa di Mario Monicelli oggi alle 18.15 al Luogo della Memoria e della Solidarietà (via Aurelia 20 tra Cassa di Risparmio Lucca e distributore Luogo dedicato alle 32 vittime della strage di ferroviaria ) c’è la presentazione del libro “Mio amato Belzebù“ l’amara dolce vita con Monicelli e compagnia. Il libro scritto da Chiara Rapaccini (nella foto) è edito da Giunti nella collana scrittori. Sullo sfondo del periodo d’oro del cinema italiano, tra registi, attori e sceneggiatori, con le stramberie, scorrettezze e quotidiane cattiverie, un memoir che con veloci pennellate ricostruisce l’avvincente traiettoria di vita e amore di quella che è stata anche, ma non solo, la compagna di Monicelli. All’evento è presenta Chiara Rapaccini, autrice del libro e compagna del grande regista. Il “maestro“ Monicelli contribuì alla battagglia su “sicurezza, verità e giustizia“ per la città di Viareggio. Dopo la presentazione del libro alle 20 è stato organizzato un buffet.

La strage che ha fermato il tempo del dolore a quel 29 giugno della estate del 2009 sotto il profilo giudiziario ha davanti delle tappe importanti: per il prossimo 4 dicembre è stata fissata la data del quinto grado di processo con la Cassazione Bis. Per quel giorno è stato organizzato un pullman per Roma dove i familiari delle vittime e la città faranno sentiere la voce alla Cassaione. Per chi volesse informarsi e prenotare il viaggio potrà farlo al numero 351.9281533.