marina di pietrasanta

Il sogno di Luca Imposimato ora è realtà. Nei giorni scorsi il 24enne fiorentino si è laureato infatti alla facoltà di scienze umanistiche per la comunicazione all’università di Firenze con una tesi sulla Versiliana e il suo “Caffè“. Da anni sempre presente in Versiliana, fino al tirocinio svolto l’estate scorsa, insieme al professor Luca Bravi si è concentrato in particolare sulla figura del compianto Romano Battaglia, acquisendo centinaia di documenti tra foto, locandine, filmati e articoli che andranno a costituire il nucleo centrale di un archivio multimediale. Al neo dottore le congratulazioni del presidente della Versiliana Alfredo Benedetti, del consiglio e di tutto lo staff della Versiliana.