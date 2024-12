marina di pietrasanta

Stava passeggiando insieme alle sue amiche pennute, come spesso avviene dalle parti di Fiumetto, facendo la solita spola tra la zona del fosso e le strade lato mare. Purtroppo per l’ultima volta: una macchina l’ha presa in pieno e l’ha lasciata senza vita sull’asfalto, con il conducente che tra l’altro non si è nemmeno fermato, oltre a risultare in possesso di una patente scaduta. Davvero una brutta fine quella toccata a una delle oche che da tanti anni popolano la frazione marinella attirando la curiosità dei passanti.

L’incidente è avvenuto venerdì mattina intorno alle 10,30 nel tratto più a mare del viale Apua, all’altezza della pasticceria, ed è grazie ad alcuni testimoni se la polizia municipale ha potuto risalire all’investitore. Un cittadino è riuscito infatti a segnarsi la targa dell’auto, cosa che ha consentito agli agenti di individuare e rintracciare l’uomo, residente in zona. Tra gli abitanti si è poi diffusa la voce che il conducente avesse la patente scaduta, frangente che porterà, a regole, alla sospensione della licenza.

Quanto all’omissione di soccorso nei confronti della povera oca, l’articolo 189 (comma 9 bis) del Codice della strada prevede multe da 410 a 1.643 euro solo in caso di animali d’affezione, da reddito o protetti.

d.m.