Maria Grazia Billi. Incontro sulla mascotte della "Libecciata"

Proseguono nelle sale del Club Nautico Versilia, la serie di incontri-conferenze aperte ad un pubblico più vasto di quello dei soci, eterogeneo e di ogni età. Giovedì prossimo, 16 maggio, alle 17.30, nella sala convegni del sodalizio viareggino sarà presentato La mascotte, una vita di amore e coriandoli il libro di Maria Grazia Billi, pubblicato da Pezzini Editore, a cura di Marzia e Sandra Giordano – figlie dell’autrice – con il patrocinio della Fondazione Carnevale di Viareggio. Moderatore del gradevole incontro sarà Umberto Guidi. Letture di Jacopo Vettori. A 10 anni dalla sua scomparsa e a 70 dall’inizio del suo ruolo di mascotte della famosa banda del Carnevale ‘Libecciata’, la viareggina Maria Grazia Billi, autentico personaggio del dopoguerra che per 15 anni ha aperto le sfilate della Banda sia in città che in tanti luoghi italiani ed europei.