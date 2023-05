Maria Cristina Marcucci "Ho investito nel Palace perché credo in Viareggio"

VIAREGGIO

"Abbiamo investito nella riqualificazione diversi milioni: se non avessimo creduto in Viareggio, non lo avremmo fatto". Sono le parole di Maria Cristina Marcucci, amministratrice dell’hotel Palace a conclusioni di interventi che, tra stop and go, sono durati dieci anni. L’occasione per presentare l’albergo rinnovato, insieme al nuovo direttore Maurizio Lavetti: 59 anni, originario di Bergamo ma con esperienza pregressa in Versilia.

Marcucci torna sugli interventi fatti: "Abbiamo lavorato sugli arredi, sull’impiantistica e sulla conservazione della facciata, che deve continuare. Il tutto rispettando le prescrizioni della Soprintendenza. In generale un grosso lavoro che abbiamo svolto in questi anni nei mesi invernali ma che ci consentirà di stare aperti tutto l’anno". Un intervento che ha tenuto conto anche della storicità dell’edificio. "Il filo conduttore è stato mantenere il rispetto architettonico e storico dell’edificio nato negli anni Venti — prosegue l’amministratrice dell’albergo —. Abbiamo introdotto tutti i requisiti che rendono l’accoglienza adatta alle esigenze della clientela. Servizi moderni in un ambiente che è stato mantenuto rispettosamente protetto nella sua storicità. Il lavoro più difficile è stato quello di mantenere alcuni arredi più antichi, di stile, per la cui manutenzione è stato necessario l’intervento di artigiani specializzati".

anche il neo direttore Maurizio Lavetti. Dal 2001 in UNA Hotels & Resorts, prima come Direttore Vendite, poi Direttore di due strutture a Milano, per terminare la sua esperienza nel 2017 come "District Manager", dirigendo cinque alberghi tra cui quelli di Lido di Camaiore e Forte dei Marmi. "Ho accettato con entusiasmo la proposta della signora Maria Cristina Marcucci di dirigere il Palace — afferma — con un progetto che prevede, dopo il completo restyling, un riposizionamento nel mercato dell’hotellerie versiliese con un ritorno di una clientela più alto spendente". "È proprio questa che interessa e verso cui la nostra amministrazione guarda — sostiene Alessandro Meciani, assessore al turismo — non solo quantità ma anche qualità".

Durante l’estate ci sarà anche il ritorno del cinema in terrazza con film che parlano di Viareggio. Per l’estate 2023 è in programma "Guendalina" (1957) di Alberto Lattuada. A curare la proiezione il giornalista Umberto Guidi.

Alice Gugliantini